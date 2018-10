Laffe jagers op de vlucht nadat ze olifantje doodschieten

Boontje komt om zijn loontje: een kudde olifanten keerde zich, nadat een van hen werd neergeschoten, tegen enkele jagers. Videobeelden tonen hoe twee jagers in Namibiƫ een kudde olifanten besluipen en een van de dieren neerschieten. Na hen een tijdje te observeren, richten de jagers hun wapen op een dier uit de kudde. Na een klungelig schot sterft de olifant sterft niet meteen maar strompelt het dier nog enkele meters verder alvorens in elkaar te zakken. De overige dieren in de kudde beseffen wat er gebeurt en richten zich tegen de twee jagers en hun chauffeur. Na een tijdje staken de olifanten hun achtervolging, waarna de jagers ongeschonden weg kunnen komen.Olifanten zijn erg gevoelige en intelligente dieren die soortgenoten zonder verpinken zullen beschermen. Na het overlijden van een dier uit de kudde gaan de achtergebleven olifanten door een rouwperiode.Hoewel de dieren beschermd zijn, staan sommige parken toe dat er af en toe olifanten bejaagd worden voor flink wat geld. Dat geld wordt later gebruikt om de soort verder te ondersteunen en te beschermen.