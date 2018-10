Glutenvrije Piet bij intocht Sinterklaas in Utrecht en De Bilt

Bij de intocht van Sinterklaas in Utrecht, De Bilt en Bilthoven loopt dit jaar een Glutenvrije Piet mee. Het is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging, zodat ook kinderen met glutenintolerantie kunnen genieten van pepernoten.



In Nederland zijn er ruim 30.000 kinderen die om medische redenen een glutenvrij dieet moeten volgen. Voor hen is Sinterklaas niet altijd een feest. Ze mogen de reguliere pepernoten niet eten. Zelfs een high five van Zwarte Piet gaat niet, omdat er kruimels op zijn handschoen kunnen zitten.



De Glutenvrije Piet maakte vorig jaar voor het eerst zijn opwachting in de entourage van de Sint. Monique Stevens, zelf moeder van twee kinderen met coeliakie, was de actie gestart. Dit jaar loopt hij dus voor het eerst mee in Utrecht (18 november) en De Bilt en Bilthoven (24 november). Ook in Montfoort is de piet aanwezig.



Glutenvrije Piet is te herkennen aan een wit bakschort met het logo van het nieuwe hulpje erop. De pepernoten die hij bij zich heeft worden vooraf in kleine plastic zakjes verpakt, zodat ze niet met het andere strooigoed in aanraking komen.

Reacties

23-10-2018 09:09:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.467

OTindex: 29.716

als tante Sylvana ook daar actie tegen gaat voeren dan word ik boos

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: