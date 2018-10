Vandaal plakt googly eyes op standbeeld

Het ziet er heel grappig uit, maar toch kunnen de lokale autoriteiten van Savannah in de Verenigde Staten er niet mee lachen. Een vandaal had er het lef om ‘googly eyes’ te plakken op een oorlogsmonument.De knutseloogjes werden op een monument van Nathanael Greene gekleefd. De man was tijdens de Amerikaanse Onafhankelijksheidsoorlog (1775-1783) een generaal. Op haar Facebookpagina schreef de gemeente: “Wie deed dit? Dit is een historisch standbeeld en staatseigendom. Dit is een misdrijf en niet grappig.”Aan de lokale media vertelde de politiewoordvoerster dat de loebas een straf riskeert omdat hij over een hek kroop om zijn stunt uit te voeren. Het standbeeld staat op verboden terrein.