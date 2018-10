Knappe sollicitant mag vaker op gesprek

Een sollicitant met een knap uiterlijk maakt tijdens een sollicitatieproces meer kans dan een minder aantrekkelijke concurrent(e). Dit blijkt uit onderzoek van CVster.

De dienstverlener verstuurde bijna 300 digitale sollicitaties vanuit twee aantrekkelijke en twee minder aantrekkelijke fictieve sollicitanten.



De knappe sollicitanten kregen aanzienlijk vaker een positieve reactie.



De aantrekkelijke sollicitanten ontvingen in 43% van de gevallen een positieve reactie van recruiters. Hierbij ging het in 17% van de verstuurde sollicitaties om een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.



De sollicitanten met een minder mooi uiterlijk kregen aanzienlijk minder positieve reacties van dezelfde recruiters, namelijk op 15% van de verstuurde sollicitaties. In slechts 3% van deze positieve reacties ging het hierbij om een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.



‘‘Dat recruiters discrimineren op afkomst was reeds bekend geworden na ons vorige onderzoek, maar dat er ook gediscrimineerd wordt op uiterlijk is opnieuw een pijnlijke constatering’’, aldus Robin Bakker van CVster.



Recruiters kiezen vooral voor knappe sollicitant van het andere geslacht

Er is duidelijk een voorkeur van recruiters naar knappe sollicitanten van het andere geslacht. Zo stuurde mannelijke recruiters een aantrekkelijke vrouwelijke sollicitant zo’n 69% meer positieve reacties, dan een minder leuke vrouwelijke sollicitant met hetzelfde cv.



Vrouwelijke recruiters hebben, net als hun mannelijke collega’s, een duidelijke voorkeur voor een mooi uiterlijk van sollicitanten van het andere geslacht. De knappe mannelijke sollicitant kreeg 73% vaker een positieve reactie dan de minder mooie mannelijke sollicitant.

Reacties

22-10-2018 13:07:25 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.534

OTindex: 1.446

Dan denk je dus als werkgever dat je beter zo'n duur bedrijf inhuurt om personeel te zoeken en dan blijken ze er net zo veel verstand van te hebben als iedereen.

Weggegooid geld dus.

22-10-2018 13:25:37 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.054

OTindex: 975

Tsja, Wat kun je daar nu van zeggen.

vervelend voor de minder knappe mensen



Maar eigenlijk moet je gewoon aan kunnen nemen wie je wilt. en uiterlijk is nu eenmaal belangrijk.

22-10-2018 13:45:23 mithe

Senior lid

WMRindex: 329

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht

@stora : En dan heb je ook absoluut geen zekerheid dat je goede kandidaten kijkt. In ieder geval in de development sector.

22-10-2018 14:41:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.456

OTindex: 29.708

bijna zou je terugverlangen naar handgeschreven sollicitatiebrieven zonder foto

22-10-2018 14:46:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.534

OTindex: 1.446

de directeur , zeker van een groot bedrijf, zal die kandidaten misschien nooit zien, dus hij/zij verwacht de kandidaat met de beste kwaliteit.

Maar hij/zij krijgt een kandidaat met de grootste gunfactor.

22-10-2018 14:49:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.725

OTindex: 65.911

Kwam ik daarom altijd zo snel aan een baan? Er werd bij wijze van spreken om me gevochten!

22-10-2018 14:59:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.534

OTindex: 1.446

@Mamsie , omdat je toen jong en mooi was en nu nog alleen maar mooi ,las ik ergens

22-10-2018 15:18:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.725

OTindex: 65.911



Véél later! @stora : Haha, leuk geprobeerd maar mijn echte gloriedagen waren een stuk later.Véél later!

22-10-2018 16:25:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.177

OTindex: 19.866

@botte_bijl:

bijna zou je terugverlangen naar handgeschreven sollicitatiebrieven zonder foto Quotebijna zou je terugverlangen naar handgeschreven sollicitatiebrieven zonder foto Zijn er nog mensen die zelf een brief kunnen schrijven?

22-10-2018 16:57:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.534

OTindex: 1.446



Quote:

zonder foto @Emmo , er zijn wel veel mensen die geen selfie kunnen maken, dus die kunnen ze alvast sturen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: