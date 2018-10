Wiet in Canada uitverkocht op eerste dag na legalisering

Amper een dag na de legalisering van wiet in Canada is de drug op veel plaatsen al niet meer te krijgen. Er kwamen zoveel Canadezen en toeristen naar de coffeeshops, dat de voorraden binnen enkele uren op waren. Sites van gecertificeerde winkels liepen vast en ook daar waren de voorraden in een mum van tijd uitverkocht.



Klanten moeten nu waarschijnlijk weken wachten op hun bestelling. Het is niet duidelijk wanneer de tekorten weer worden aangevuld.



In enkele grote steden konden coffeeshops op niet eens openen, omdat ze onvoldoende voorraad hadden. "Ik ben teleurgesteld. De score is nu 1 punt voor de zwarte markt, 0 punten voor de overheid", zegt een klant die urenlang tevergeefs bij een coffeeshop in Quebec stond te wachten.



Canada heeft ruim 120 gecertificeerde producenten. Die hebben in aanloop naar de legalisering hun productie al flink opgevoerd, maar dat blijkt bij lange na niet genoeg. Onderzoekers hadden al geconcludeerd dat er 3 keer meer cannabis moet worden geproduceerd om aan de vraag te voldoen.



"Het is overduidelijk een historisch moment. Iedereen is erg enthousiast. Maar de realiteit is, dat mensen morgen op de tweede dag na de legalisering wakker worden, en de meeste winkels helaas gesloten blijven", zegt Smoke Wallin, directeur van een cannabisbedrijf.



De legalisering is vooral ook lucratief: Alleen al in de kleine provincie Nova Scotia werd de eerste dag al ruim 500.000 euro uitgegeven aan wiet. Ook levert het de overheid flink wat belastinginkomsten op. Naar verwachting zal de cannabismarkt in Canada dit jaar 5 miljard omzetten, in 2024 zal dat bedrag zijn vervijfvoudigd, verwachten deskundigen.



Op de eerste dag van de legalisering werd gelijk al de eerste boete uitgedeeld voor cannabisgebruik achter het stuur:



Winnipeg Police

@wpgpolice

So ... this happened early this morning: A Consume Cannabis in a Motor Vehicle ticket was issued. Just like alcohol, consuming cannabis is legal - and like alcohol, consuming it in your vehicle is **not**. #KnowYourRole



Een andere bijkomstigheid is de groei van het drugstoerisme. Verschillende vakantie-aanbieders in Canada meldden deze week een toename van het aantal bezoekers van 350 procent. Canna Tours, een startup die voor 125 Canadese dollars toeristen drie uur lang langs wietverstrekkers rondrijdt, zag een enorme toename van het aantal boekingen en denkt aan uitbreiding van het aanbod met tours langs wietkwekers.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: