Eenogige kater Lucy maakt reis van zijn leven

Een eenogige kat heeft er wel een heel opmerkelijke reis opzitten. Hij raakte geklemd onder een vrachtwagen en reed maar liefst 345 km mee.De 12-jarige kater, genaamd Lucy, werd door enkele medewerkers van een distributiekeuken ontdekt in Bristol, Groot-Brittannië. De vrachtwagenbestuurder dacht in eerste instantie dat Lucy overleden was. Hij lag namelijk bewusteloos in een van de achterste wielkasten.“De bestuurder zei dat hij dacht dat hij een dier had aangereden en dat het overleden was”, zegt arbeider Dan Cartwright aan The Mirror. “Hij zei dat het er nog zat, dus gingen we een kijkje nemen. Ook wij dachten dat de kater overleden was, maar opeens hief hij zijn kopje op. Daarop belden we de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).”De RSPCA ontdekte dat Lucy gechipt was, waardoor de organisatie makkelijk kon achterhalen waar het kranige beestje haar opmerkelijke lift genomen had. Dat bleek Goole te zijn. Lucy was dus 345 km van huis. Baasje Paul Smith maakte zich in eerste instantie geen zorgen: “Het gebeurde wel vaker dat Lucy voor enkele dagen verdween. Maar nu bleef hij wel wat lang weg. Ik ben dus verschrikkelijk blij dat ze hem levend gevonden hebben. Ik kan niet wachten tot hij weer thuis is.” Paul verduidelijkt nog dat zijn moeder de kater Lucy noemde, ook al is hij een mannetje. “De naam bleef uiteindelijk hangen, nu kunnen we hem ook niet meer veranderen.”