Autos in Seattle beschadigd door stuiterende metalen ballen

In de Amerikaanse stad Seattle is een straat urenlang afgesloten geweest nadat honderden metalen ballen met hoge snelheid over de weg waren gestuiterd. De voorwerpen, met een geschatte grootte van jeu-de-boulesballen, werden vervoerd door een vrachtwagen toen de lading losbrak en de weg af rolde en stuiterde.De ballen, die worden gebruikt om stenen te vermalen, kwamen onderweg automobilisten tegemoet. Meerdere voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond.Het is niet duidelijk hoe de lading ballen uit de truck is gevallen. De politie was er snel bij om de straat af te sluiten en weggebruikers te waarschuwen. Volgens lokale media kostte het uren om de ballen op te ruimen.