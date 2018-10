Nette beer stapt in auto

In de Verenigde Staten heeft een bewakingscamera een beer gefilmd die een auto in klimt tijdens een sneeuwstorm. De beer doet eerst netjes de deur open en kijkt rustig even rond. Daar kan hij niks vinden, en dus besluit hij ook de andere kant van de auto nog even te onderzoeken.De auto stond geparkeerd toen het gebeurde en er zaten geen mensen in.De eigenaren ontdekten de volgende ochtend pas wat er was gebeurd. Omdat hun autodeuren open stonden en er een vers laagje sneeuw op hun stoelen lag, besloten ze de bewakingsbeelden te checken.