Japanners verbaasd: kersenbloesem bloeit in de herfst

De bloei van de kersenbomen is een nationaal fenomeen in Japan aan het begin van de lente. De inwoners van het land zijn daarom verbaasd dat er nu ook in de herfst al bloesem is te zien. De orkanen van de afgelopen tijd zijn daarvan de oorzaak.Volgens Japanse weerkundigen zijn vanuit het hele land meer dan 300 meldingen binnengekomen over bloeiende sierkersen. "Dat is in het verleden ook weleens gebeurd, maar ik kan me niets op deze schaal herinneren", zegt een van hen.Door het onstuimige weer zijn de bladeren van de bomen gerukt. Normaal geven die een hormoon af waardoor de bloei wordt geremd. Bovendien was het uitzonderlijk warm door de veranderde weerpatronen.Japanners kijken elk jaar uit naar de wit-roze kersenbloei in maart en april, die het begin van de lente aankondigt. Ze vieren het met speciale picknicks onder de naam hanami, bloemenkijken.Voor Japanners heeft alle schoonheid ook een diepere betekenis: omdat de bloesem kwetsbaar is en binnen enkele dagen alweer verdwijnt, herinnert die ook aan de vergankelijkheid van het leven.Volgens kenners hoeven de Japanners niet te vrezen dat de kersenbloesem komende lente minder uitbundig is: de bomen die nu bloeien, zullen dat volgend jaar niet meer doen, maar omdat het om een relatief kleine hoeveelheid gaat zal dat niet opvallen.