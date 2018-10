Verkeersbord Spijkenisse nodigt uit tot Silly Walks a la John Cleese

S.v.p. gek lopend de zebra oversteken. Daartoe nodigt een verkeersbord bij het gemeentehuis in Spijkenisse uit. Het wordt vanmiddag officieel onthuld.Het bord toont een man met bolhoed en aktentas die zijn been hoog de lucht inslingert. Het is een verwijzing naar een sketch van Monty Python , waarin acteur John Cleese optreedt als ambtenaar van het ministerie van Rare Loopjes (Silly Walks). Met een uitgestreken gezicht zet hij de mafste stappen.Ambtenaar Aloys Bijl is de initiatiefnemer van de Silly Walk-oversteek bij het stadhuis. De fan van absurde Britse humor zag op internet dat er al zo'n zebra in Zweden bestond.Zo'n verwijzing naar de sketch uit 1970 wilde hij ook voor Spijkenisse. "Cleese parodieert een ambtenaar op een ministerie: hoe gek kun je het maken soms? Ook in een gemeentehuis gebeuren soms rare dingen, vandaar deze plek."Wethouder Jan Willem Mijnans (Openbare Ruimte) van de gemeente Nissewaard vond het een goed idee: "Het is leuk om mensen met een glimlach over te zien steken. Wij hopen dat veel mensen dat gaan doen."De oversteekplaats is een van de drukste in Spijkenisse. Maar voetgangers hoeven niet voor hun leven te vrezen: "Of je nu normaal of gek loopt, de verkeersregels blijven van kracht. De auto's moeten dus gewoon stoppen", zegt Bijl tegen RTV Rijnmond.