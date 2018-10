Ophef om stuntprijzen kroegen: 'Biertje voor 50 cent kan toch niet!'

Een biertje voor 50 cent. Twee kroegen in Deventer bieden het aan. Voor studenten klinkt dit als muziek in de oren, maar verslavingsinstituten hebben er geen goed woord voor over. "Onvoorstelbaar dat kroegen dit doen."



Dinsdagavond in Deventer. Niet de makkelijkste avond voor horeca-eigenaren om een goede omzet te draaien. Om vooral studenten te verleiden, hebben populaire kroegen De Tijd en Dorst! daarom een piekuur ingelast.



"Je moet af en toe een beetje met de prijzen stunten hè. We willen echt niet studenten aanzetten om ladderzat te worden. Daar letten we heus goed op. De glazen zijn ook wat kleiner", zegt eigenaar van Martijn Gerretsen van feestcafé De Tijd. Hij heeft al een paar jaar een zogenoemd piekuur. Café Dorst! is er onlangs mee begonnen.



Horeca-eigenaar Gerretsen verzekert: "Jongeren onder de 18 jaar komen er niet in. Er staan standaard portiers aan de deur. Als iemand te veel drinkt, krijgt hij niets meer of zetten we hem eruit. En we maken er ook niet groots reclame mee. Onze klanten weten het en verder alleen via Facebook."



Wim van Dalen, manager van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, heeft er geen goed woord voor over. Hij schrikt van het gestunt. "50 cent voor een pilsje, kan gewoon niet. En al helemaal niet meer in deze tijd waarin we zo gericht zijn op minder drinken. Kroegeigenaren bevorderen hiermee dat jongeren zich vol gaan hijsen."



Van Dalen snapt de actie wel. "Je moet als horecagelegenheid je geld verdienen. En in dat gestunt met prijzen is dat niet altijd makkelijk."



Hij vervolgt: "Maar wij vinden dat gestunt niet kunnen. We gaan dit aankaarten bij het volgende gesprek met de staatssecretaris. Die zou in ieder geval de burgemeester moeten bellen van Deventer om zoiets te verbieden. We verwachten ook wel dat dit over een tijd landelijk verboden wordt."



Aan de regionale krant De Stentor laat de gemeente weten niet van plan te zijn om iets tegen de acties te gaan doen. Kroegen mogen stunten met prijzen. Dat is nu per wet niet verboden.



Horeca-ondernemer Gerretsen vindt de kritiek zwaar overdreven. Betuttelend ook. "Studenten drinken. Dat is altijd al zo geweest. Of ze het nu thuis doen of hier, er wordt toch wel gedronken We zijn toch allemaal jong geweest."

Reacties

20-10-2018 19:32:11 merlinswit

je mag er niet meer roken en straks niet meer drinken. hoe moet de kroegbaas zn geld nog verdienen? alsof men meer gaat drinken dan thuis. Daar is de Schultenbrau echt nog steeds goedkoper.

20-10-2018 20:51:05 stora

Ik denk dat die kroegen hopen dat de studenten daarna blijven hangen en niet naar het volgende cafe trekken. Want met die 50 cent verdienen ze niets.

