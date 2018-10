Dit is de gezondste schaamhaarstijl

Enkele decennia geleden was een volle bos haar 'down under' de norm. Nu kiest een groot deel van de vrouwen voor een landingsbaan of zelfs geen haar. Allemaal gelijk zou je denken? Maar de ene stijl is al gezonder als de andere.



Onderzoek heeft uitgewezen dat wie een volle bos schaamhaar heeft, beter beschermd is tegen ziektes zoals herpes en chlamydia. Een stelling waarmee ook artsen het eens zijn. "Wie meer haren heeft, kan zich beter wapenen tegen ziektekiemen. Zo kan er frictie ontstaan wanneer je intieme delen tegen je ondergoed wrijven. Wat dan weer leidt tot irritatie en infecties", aldus de Amerikaanse gynaecologe Donnica Moore.

Reacties

20-10-2018 15:15:43 Mamsie

Oudgediende



Ja, begrijpelijk. Dat haar groeit daar niet voor niks. Laatste edit 20-10-2018 15:17

20-10-2018 16:33:27 Grouse

Senior lid



@Mamsie : Baardhaar ook niet en lang niet elke vent heeft een ruige baard. een beetje bijwerken kan vast geen kwaad. Dat die we met ons hoofdhaar ook.

20-10-2018 16:44:25 Mamsie

Oudgediende



@Grouse : Nu wel. Maar hoe zat dat heel vroeger toen we nog jagers-verzamelaars waren?

20-10-2018 16:48:43 De Paus

Oudgediende



S Ik heb in mijn Vaticaanse mediatheek een heleboel plaatjes om dit verhaal te illustreren. Maar helaas: de WMR regels staan niet toe dat ik jullie daarvan mag laten meegenieten.

20-10-2018 16:51:40 stora

Oudgediende



Het is net als bij de woningen, de 1 heeft een mooie tuin en bij de ander zie je alleen maar tegels.



