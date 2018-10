Verkeersbord zeurt zelf dat hij scheef hangt

Minimaal 3 miljoen euro kost het om álle verkeersborden in de gemeente Den Bosch te vervangen. Sommige daarvan worden ook nog heel 'slim'.



'Help ik ben scheef gewaaid!' Het klinkt wellicht gek, maar Den Bosch heeft sinds kort verkeersborden die zélf een seintje naar de gemeente sturen als ze bijvoorbeeld niet recht hangen, omdat ze scheef zijn gewaaid of omdat er iemand tegenaan is geknald. Kosten voor zo'n sensor aan een 'slim' verkeersbord: 30 euro per stuk.



Waarom de gemeente dat doet? Volgens een woordvoerder is het veiliger en wil het oog ook wat; zo'n scheef bord is volgens de gemeente geen gezicht. Welke borden een sensor krijgen en welke niet - in de hele gemeente zijn nu zo'n 40.000 verkeersborden - wordt per bord bekeken. Het gaat met name om gebods- en verbodsborden op belangrijke locaties. In de Maaspoort zijn de borden al geplaatst, daar ging het om enkele tientallen 'slimme' borden op een totaal van inmiddels 847 borden.



De gemeente is sowieso bezig om te bekijken welke borden weg kunnen, want 40.000: het zijn er nogal wat. En uit onderzoek blijkt dat mensen die elke dag dezelfde route rijden, nog maar vijftien procent van de aanwezige verkeersborden zien. 'Als er minder borden staan, vallen ze beter op. Daarnaast wordt het straatbeeld aantrekkelijker', aldus de gemeente.



Het gaat om een meerjarenplan: In maart is gestart met het inventariseren van de borden in de binnenstad, in 2020 volgen waarschijnlijk Nuland en Vinkel en later nog de rest van de gemeente.



In de Maaspoort werden van de 980 borden, er 847 teruggeplaatst. Trek je dezelfde verhouding als in de Maaspoort door, dan zou dat betekenen dat in Den Bosch zo'n 35.000 borden zullen worden teruggeplaatst, van duurzamer materiaal. Het vervangen van één verkeersbord kost tussen de 75 en 150 euro. Een heel voorzichtige rekensom levert op dat het inventariseren en vervangen van ruim 30.000 borden al meer dan 3 miljoen euro zal gaan kosten.

Reacties

20-10-2018 14:14:36 stora

Oudgediende







30 euro voor een bord om te melden dat die scheef hangt.

Ook hier geld, het is makkelijk geld uitgeven wat niet van jou is.

20-10-2018 14:55:31 botte bijl

Stamgast







@stora :

als ze bij al die borden één ongeluk kunnen voorkomen dat kwam omdat een bord is scheefgewaaid of kromgereden, dan scheelt dat veel meer schade dan 30 €uro als ze bij al die borden één ongeluk kunnen voorkomen dat kwam omdat een bord is scheefgewaaid of kromgereden, dan scheelt dat veel meer schade dan 30 €uro

20-10-2018 16:06:55 Mikepower

Erelid







hoeveel mensen leven er ook al weer onder de armoedegrens?

20-10-2018 16:57:42 stora

Oudgediende







@botte bijl, zie jij alle borden van bv je huis naar je werk?

Ik denk zomaar dat je de meeste borden mist en dat je het ook niet door zou hebben als er 1 scheef hangt.

En hoe vaak zie je nu een bord dat scheef hangt?

