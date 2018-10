Drie genfouten lieten hersenen groeien

Drie genen zijn er gewijzigd sinds we ons afscheidden van de mensapen. Daardoor heb jij 7 miljard hersencellen meer dan een gorilla.



In 14 miljoen jaar zijn de hersenen van de mens gegroeid van een halve tot 1,4 kilo. Dat hebben we waarschijnlijk te danken aan drie recent ontdekte genen.



Californische onderzoekers stuitten op de genen toen ze onderzochten hoeveel zenuwcellen de hersenen van een makaak vormen.



Ze kweekten hersenweefsel van deze aap op in het laboratorium en keken vooral naar de zogeheten NOTCH-genen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van stamcellen bij foetussen.



Het bleek dat mensen drie actieve NOTCH-genen op chromosoom 1 hebben die ontbreken bij de makaak. Ook onze nauwste verwanten, de gorilla en de chimpansee, hebben de genen niet.



Ze zijn uniek voor ons en zeggen iets over onze ontwikkelingsgeschiedenis.



Het eerste gen ontstond 14 miljoen jaar geleden als een gedeeltelijke kopie van een gen op chromosoom 1, voordat we ons afscheidden van de andere mensapen.

11 miljoen jaar later werd het gen gerepareerd, waarna onze hersenen gingen groeien. Later werd het gen nog twee keer gekopieerd.



Andere onderzoekers ontdekten dat de drie genen coderen voor een eiwit dat ervoor zorgt dat de stamcellen van de hersenen zich delen in vier in plaats van in twee zenuwcellen.

Daardoor vormen we meer zenuwcellen dan apen.



t is maar wat je een 'fout' noemt..

@allone , als die fout er niet was dan zaten we elkaar nu te vlooien.

Ik vraag me af hoe het met die genen staat bij sommige politici.

