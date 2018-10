Vrouw geraakt verlamd na kinky seksspelletje

Een Britse vrouw heeft een rechtszaak aangespannen tegen een beddenfabrikant nadat ze door een kinky seksspelletje verlamd geraakte.



Claire Busby heeft niet zo'n goede herinneringen aan haar laatste vrijpartij. Zo wou ze in haar nieuwe bed een gewaagd manoeuvre uitvoeren, helaas werd ze uit bed gekatapulteerd en raakte ze verlamd. Nu eist ze maar liefst 1,13 miljoen euro schadevergoeding van het Britse Berkshire Bed Company.



In de rechtbank legde de vrouw uit dat ze geknield op bed zat en van positie wilde wisselen. Het was de bedoeling dat ze haar benen onderdoor schoof om zo bed te gaan liggen, maar daar liep het mis. Het bed schoof onder haar vandaan en ze landde op haar rug op de grond.



Volgens Busby was haar liefdesobject in erbarmelijke staat. Zo zouden er twee delen van de onderkant ontbreken en de zijkant miste twee onderdelen. Advocaten van het beddenbedrijf hebben verklaard dat het bed in perfecte staat was en als er al iets kapot was of ontbrak, dit door henzelf komt. "Waarschijnlijk zat ze dicht bij de rand, heeft ze haar evenwicht verloren en is de vrouw zo op de grond beland."

Reacties

20-10-2018 09:37:20 stora









Ze was dus niet lenig.

20-10-2018 11:27:20 allone









knielen is kinky?

20-10-2018 11:51:20 stora











Ze dacht even dat ze mevrouw Sonderland in de ringen was.

@allone , als je tijdens de sex een alto maakt dan ben je kinky.Ze dacht even dat ze mevrouw Sonderland in de ringen was.

