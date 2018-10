Laarder gooit winkelmandje vol en loopt weg

LAREN - Haastig pakte een 37-jarige man uit Laren begin juni een mandje, gooide het vol met spullen voor de barbecue en liep zonder te betalen de winkel uit. "Ik hoef niet te betalen", snauwde hij volgens de Laarder Courant de BEL in het voorbijgaan. Een 'hondsbrutale' actie van de winkeldief, oordeelde de rechtbank.



De man moest zich dinsdag verantwoorden voor de rechter, aldus de Laarder Courant de BEL. Hij werd van meer zaken verdacht. Zo zou de Laarder mensen hebben bedreigd, in elkaar hebben geslagen en had hij een tas met een gestolen autosleutel en brommerkenteken in zijn bezit. Enkel de winkeldiefstal bekende hij.



De veelpleger - hij had een strafblad met zeventien kantjes - werd door de rechtbank niet geloofd. De officier eiste acht maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk. Ook moest de man nog drie maanden gevangenisstraf uitzitten.

19-10-2018 19:00:13 Noepetote











Een vrije opvoeding

Een kind zit in de supermarkt ongelofelijk te irriteren door spullen uit de rekken te halen en te etteren. Als het kind in de rij voor de kassa de boodschappen van een oud vrouwtje begint te halen, is het genoeg geweest.



De oudere vrouw zegt verontwaardigd tegen de moeder van het kind dat ze het volstrekt onaanvaardbaar vindt dat de moeder niet ingrijpt. De moeder antwoordt hierop dat ze het kind een vrije opvoeding geeft en daarom dus geen straf uitdeelt. Een punker die ook in de rij staat ziet dit alles gebeuren, opent zijn pak vanillevla en laat hem leeglopen boven het hoofd van de moeder: "Ik heb ook een vrije opvoeding gehad." Ik dacht hierbij meteen aan dit verhaal (waarvan ik van harte hoop dat het niet echt gebeurd is)!Een kind zit in de supermarkt ongelofelijk te irriteren door spullen uit de rekken te halen en te etteren. Als het kind in de rij voor de kassa de boodschappen van een oud vrouwtje begint te halen, is het genoeg geweest.De oudere vrouw zegt verontwaardigd tegen de moeder van het kind dat ze het volstrekt onaanvaardbaar vindt dat de moeder niet ingrijpt. De moeder antwoordt hierop dat ze het kind een vrije opvoeding geeft en daarom dus geen straf uitdeelt. Een punker die ook in de rij staat ziet dit alles gebeuren, opent zijn pak vanillevla en laat hem leeglopen boven het hoofd van de moeder: "Ik heb ook een vrije opvoeding gehad."

19-10-2018 19:07:58 stora











Een punker, associeer je toch als tegen de gevestigde orde, eigengereid en misschien wel associaal.

En zo'n punker blijkt dus meer waarden en normen te hebben dan zo'n trut van een moeder.

Ik heb trouwens vroeger een jongen gekend met een hanekam op zijn kop en in het zwart gekleed en luisterde echt naar teringherrie. Maar een geweldige gast. Die zou zelfs een oud vrouwtje helpen oversteken , zelf als ze niet naar de overkant wou) @Noepetote , ik hoop dat dit wel echt gebeurd is.Een punker, associeer je toch als tegen de gevestigde orde, eigengereid en misschien wel associaal.En zo'n punker blijkt dus meer waarden en normen te hebben dan zo'n trut van een moeder.Ik heb trouwens vroeger een jongen gekend met een hanekam op zijn kop en in het zwart gekleed en luisterde echt naar teringherrie. Maar een geweldige gast. Die zou zelfs een oud vrouwtje helpen oversteken , zelf als ze niet naar de overkant wou)

19-10-2018 19:13:47 Emmo











Na in een tijdsbestek van tien minuten twintig keer ongevraagd de straat te zijn over geholpen, begint het oude vrouwtje met haar paraplu te meppen @stora : Dat is het bekende verhaal van de padvinders die om een goede daad te doen een oud vrouwtje naar de overkant van de straat helpen.Na in een tijdsbestek van tien minuten twintig keer ongevraagd de straat te zijn over geholpen, begint het oude vrouwtje met haar paraplu te meppen

19-10-2018 19:17:42 stora











Maar achter een vreemd uiterlijk kan een mooi mens zitten. @Emmo , Ik zei dat eigenlijk omdat men (ik ook) altijd op het uiterlijk afgaan.Maar achter een vreemd uiterlijk kan een mooi mens zitten.

19-10-2018 19:28:01 Emmo













Boeh



Laatste edit 19-10-2018 19:28

19-10-2018 19:30:27 stora









@Emmo , keek je nou net in de spiegel

19-10-2018 20:05:13 stora









@Emmo , dan moet je tegen jezelf gaan praten. Ik praat altijd tegen mezelf als ik een goed gesprek wil.

19-10-2018 20:15:23 stora









@Emmo , dat vind ik ook van mezelf en ik vind het maar raar dat anderen dat nooit zien.

19-10-2018 20:44:50 stora











@Emmo @Mamsie , waarschijnlijk heb je nog sterkere glazen nodig om dat te zien.

19-10-2018 23:56:12 Heusdenaar









. Toen ik nog jong was, was het mode om een gabber te zijn trainingspakken van Australian of Cavello nike schoenen en een kaal geschoren kop met een hardcore muziek. En het was natuurlijk gelijk te zien dat ik een allochtoon was. Heb vaak zelfs gehad dat mensen in het begin heel afstandelijk tegen mij deden maar na een tijdje zeiden je bent veel aardiger als je eruit ziet. Toen ik net voetbaltrainer was geworden waren er veel ouders die mij niet kenden naar het bestuur gestapt om een klacht over mij in te dienen maar toen ik na 5 jaar overwoog om naar een andere team te overstappen kwamen de zelfde ouders naar me toe om te vragen of ik alstjeblieft gewoon bij mijn eigen team te blijven want hun kinderen hadden sinds ik hun leider was plezier in voetbal. @stora : je mag niemand op uiterlijk oordelen dat weet je toch. Toen ik nog jong was, was het mode om een gabber te zijn trainingspakken van Australian of Cavello nike schoenen en een kaal geschoren kop met een hardcore muziek. En het was natuurlijk gelijk te zien dat ik een allochtoon was. Heb vaak zelfs gehad dat mensen in het begin heel afstandelijk tegen mij deden maar na een tijdje zeiden je bent veel aardiger als je eruit ziet. Toen ik net voetbaltrainer was geworden waren er veel ouders die mij niet kenden naar het bestuur gestapt om een klacht over mij in te dienen maar toen ik na 5 jaar overwoog om naar een andere team te overstappen kwamen de zelfde ouders naar me toe om te vragen of ik alstjeblieft gewoon bij mijn eigen team te blijven want hun kinderen hadden sinds ik hun leider was plezier in voetbal.

