Vrouw laat borsten zien op tweedehandssite

Een Britse vrouw heeft per abuis iets te veel gedeeld in haar advertentie op een tweedehandssite. Haar tienerdochter vond het hele gebeuren zo grappig dat ze alles – inclusief beelden – op sociale media zwierde.In een poging haar oude kleerkasten te kunnen verkopen anno 2018, had moeder Julie er enkele duidelijke foto’s van online gegooid. Iets té duidelijk, want ze had een klein, maar tegelijk groot detail in de spiegel over het hoofd gezien. Het was pas toen een onbekende haar aansprak in een privébericht, dat de vrouw besefte wat er gebeurd was.“Ik wil niet onbeleefd zijn maar ik wil het wel even laten weten…”, schreef de onbekende vrouw in kwestie in een tactvol berichtje. “Het lijkt erop dat je borsten te zien zijn in de spiegel op de foto bij het zoekertje.”