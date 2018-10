Winkeliers binnenstad Groningen vrezen drie dagen lang Sint Maarten

Winkeliers in de stad Groningen zijn verdeeld over het plan van de Groningen City Club om alleen op 12 november lampionnenlopers te verwelkomen.Zij vrezen dat het bericht lang niet iedereen zal bereiken, waardoor op 11 november alsnog kinderen voor de winkeldeuren staan te zingen.Twaalf november is de dagDe Groningen City Club adviseert de winkeliers om dit jaar op maandag 12 november de deuren te openen voor de viering van Sint Maarten. Het kinderfeest valt dit jaar, net als in 2012, officieel op zondag.Op zondag sluiten de winkels al om 17.00 uur. Verplaatsing van dit kinderfeest naar zaterdag 10 november zou het feest onvoldoende tot haar recht laten komen vanwege de zaterdagdrukte in de winkels. ,,De Vereniging voor Volksvermaken sluit zich aan bij dit advies’’, laat de GCC weten.,,Het klopt wel dat het op zaterdag heel druk is in de winkel’’, zegt filiaalmanager Daphne Meiring van Kruidvat in de Herestraat. Vorig jaar viel het kinderfeest op zaterdag en dat verliep volgens Meiring prima. ,,In principe komen de kinderen de winkel niet in, ze zingen gewoon voor de deur. Dus we hebben er nooit heel veel last van.’’Zij zorgt er gewoon voor dat er heel het weekend snoep aanwezig is voor de kinderen. ,,Je zult zien dat er zowel op zaterdag, zondag en op maandag lampionnenlopers langskomen. Ik ga geen nee verkopen. Kinderen snappen dat niet, voor hun is het gewoon een feestje.’’De medewerkers van kledingwinkel Chasin’ delen alleen op zondag lekkers uit. ,,Anders zijn we straks drie dagen lang snoep aan het uitdelen. Wij doen het alleen op zondag anders niet. Er zijn heus ouders die dat advies van de Groningen City Club niet te horen krijgen.’’Shopmanager Anne van Swarovski zegt daarentegen: ,,Wij delen snoep uit als er kinderen langskomen. Of dat nu op zaterdag, zondag of maandag is maakt niet uit. Als ze slim zijn komen ze op maandag, want dan zijn we langer open.”De teamleiders van The Body Shop en Etos vinden het wel een goed plan om het alleen op maandag te doen. ,,Ik ben heel blij met het advies’’, zegt de dame van de The Body Shop. ,,Wij twijfelden hoe we het aan moesten pakken, dus als de Groningen City Club dit adviseert, gaan wij daar in mee.’’De bedrijfsleider van de Etos denkt wel dat het alsnog voor verwarring gaat zorgen. ,,Ik denk dat het alleen werkt als heel de Herestraat meedoet.’’Verplaatsing zorgt voor verwarringOnder de winkeliers aan de Vismarkt heerst verdeeldheid. ,,Verplaatsing zorgt altijd voor verwarring’’, zegt Nastasia van schoenenwinkel Sneakers. ,,Ik denk dat we het gewoon op zondag doen.’’Andere ondernemers in de stad zijn nog helemaal niet bezig met de feestelijke dag. Zo weten de medewerkers van de Intertoys in de Folkingestraat en de Albert Heijn Korenbeurs niet of ze wel of niet zoetigheden uitdelen. ,,We hebben er nog niet over nagedacht’’, zegt assistent-manager Maartje Stehouwer. ,,Voor ons maakt het niet veel uit. We zijn altijd tot laat open en er is hier altijd wel iets te eten te vinden.’’