Stel maakt 140.000 euro voor droomhuis per ongeluk over aan criminelen

Een stel uit West-Brabant is ruim 140.000 euro kwijtgeraakt door een gewiekste oplichtingstruc. Het stel dacht een factuur te betalen voor de bouw van hun droomhuis, maar in plaats daarvan werd het immense bedrag overgemaakt aan criminelen.



Mogelijk hebben de criminelen de werkelijke factuur onderschept bij een postsorteercentrum en een vervalst exemplaar opgestuurd naar de gedupeerden. Daarop stond het rekeningnummer van een katvanger. Die kreeg maar liefst 141.000 euro op zijn rekening gestort.



Volgens de gedupeerden leek er niets mis met de factuur. Ze sloegen alarm toen bleek dat het geld niet verscheen op de rekening van het bedrijf waarmee ze zaken deden.



De politie weet inmiddels wie de katvanger is, maar heeft hem nog niet kunnen traceren. Van twee andere verdachten is de politie nog op zoek naar de identiteit. Het gaat om een man en een vrouw. Zij kwamen in beeld toen ze grote geldbedragen opnamen van de bankrekening. De vrouw zou ook voor 21.000 euro aan luxueuze aankopen hebben gedaan.

Waarom gaat dit over de post? Dat bedrijf had toch gewoon een pdf kunnen sturen naar ze? Lijkt me, zoals nu blijkt, toch altijd nog veiliger dan over de post.



Maar als ze ook een papieren exemplaar moeten bezitten dan had dit wel als controle kunnen functioneren.



Goede lering voor de toekomst voor bedrijven en particulieren die zulke bedragen over moeten maken.

Maar wie heeft nu het probleem?

De mensen die dat huis kopen of dat bedrijf?

Ik denk het bedrijf.

De post is gestolen van het bedrijf want het was nog niet bezorgd bij die mensen.



@stora : Indien het inderdaad tijdens de postbehandeling ontvreemd is, kan het postbedrijf ook een probleem hebben. Er bestaat nog steeds een postwet

Als je het zo leest dan denk je ow wat beroerd voor die mensen. Maar die mensen hebben gewoon betaald naar de rekening die ze kregen.

En ze hebben ook geen mail gehad of iets anders waar ze mee hadden kunnen vergelijken.

Ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt.



De bank zou zoiets toch ook moeten kunnen terughalen.Dan staat die katvanger wel vet in het rood.



Laatste edit 19-10-2018 09:06 @Emmo , zou ook goed kunnen.Als je het zo leest dan denk je ow wat beroerd voor die mensen. Maar die mensen hebben gewoon betaald naar de rekening die ze kregen.En ze hebben ook geen mail gehad of iets anders waar ze mee hadden kunnen vergelijken.Ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt.De bank zou zoiets toch ook moeten kunnen terughalen.Dan staat die katvanger wel vet in het rood.

@stora :

Ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt. QuoteIk ben wel benieuwd hoe dit afloopt. ja.. dat is zo met wel meer artikelen

€ 140.000 voor een droomhuis in West-Brabant is niet duur.

@venzje : Wellicht een aanbetaling? Ik meen dat je huizen die in aanbouw zijn in gedeelten moet/kunt betalen: Voor aanvang 1/3e, halverwege 1/3e en binnen 6 weken na oplevering het laatste deel.. Zoiets. Dan zou het huis zo'n 423.000 moeten gaan kosten. Lijkt mij realistisch.

S



De nodige informatie wordt dus gewoon verstrekt echter wordt er vermeld dat er bankproblemen zijn en ze een van hun andere bankrekeningen moeten toepassen.



Belangrijke les voor iedereen: Bij grote geldbedragen het rekeningnummer dubbel checken, het liefst telefonisch met de leverancier. @omabep : Zelf zit ik in de IT. En heb nu al 4 gevallen van dichtbij meegemaakt waar grote geld bedragen afhandig zijn gemaakt met aangepaste Pdf's. Het slachtoffer denkt met zijn leverancier te communiceren, maar in werkelijkheid is er een man-in-the-middle. De leverancier denkt daarop weer met de klant te communiceren.De nodige informatie wordt dus gewoon verstrekt echter wordt er vermeld dat er bankproblemen zijn en ze een van hun andere bankrekeningen moeten toepassen.Belangrijke les voor iedereen: Bij grote geldbedragen het rekeningnummer dubbel checken, het liefst telefonisch met de leverancier.

Daarnaast kan je inderdaad nog het beste bij zulke bedragen nog even bellen met iemand die je al gesproken hebt bij het bedrijf of er inderdaad problemen met het nummer zijn.



Maar dit moet je dus ook niet via die informatie in deze gegevensbronnen doen, het nummer moet je al in je bezit hebben of zeker weten dat je het goede nummer hebt.



@Cyberficial : Natuurlijk kan zo'n pdf aangepast worden, dat is niet zo moeilijk maar het is erg omslachtig als een bedrijf twee uitvoeringen maakt, een van papier en een per e-mail.Daarnaast kan je inderdaad nog het beste bij zulke bedragen nog even bellen met iemand die je al gesproken hebt bij het bedrijf of er inderdaad problemen met het nummer zijn.Maar dit moet je dus ook niet via die informatie in deze gegevensbronnen doen, het nummer moet je al in je bezit hebben of zeker weten dat je het goede nummer hebt.

@omabep : En als je naar een rekening overmaakt altijd controleren met de gegevens die je al in je bezit hebt.

