Amerikaanse scholier deelt koekjes uit met as van overleden oma

De Amerikaanse politie doet onderzoek naar de traktatie die één van de leerlingen van de Da Vinci High School in Davis, Californië deze week mee naar school nam. Volgens het meisje zou er as van haar overleden oma in hebben gezeten.



Amerikaanse media beschrijven hoe het meisje koekjes uitdeelde aan negen klasgenootjes. Terwijl ze die opaten, meldde ze dat ze er de as van haar overleden oma in had verwerkt. Volgens één van de jongens die een koekje at, vroeg de school vervolgens om erover te zwijgen, maar één van de ouders schakelde uiteindelijk toch de politie in.



Naar aanleiding van de melding is de politie een onderzoek begonnen. In tegenstelling tot de vaker gemelde spacecake is dit een nieuw soort melding voor hen: ,,Dit is een vreemde", aldus Paul Doroshov van het politiekorps in Davis. ,,Dit is zo ongebruikelijk, dat er meer onderzoek voor nodig is. Maar ik heb niet gehoord dat iemand ziek is geworden of gewond is geraakt hierdoor."



De school heeft een verklaring gedeeld waarin zij aangeeft dat ze niet kan ingaan op zaken die met studenten te maken hebben, maar dat het onderzoek nog loopt. ,,Dit is een bijzonder lastige zaak en we hebben op gepaste wijze en met het grootste respect gehandeld hierna."

Reacties

18-10-2018 17:02:39 Sjaak

Asjeblieft. Een koekje van oma's deeg.

18-10-2018 17:34:32 stora

Kannibalen zijn het. Wedden dat die kinderen nu heel erg balen.

18-10-2018 17:43:31 allone

is het nu al weer 1 april?

18-10-2018 18:47:15 Mamsie

Vandaar dat niemand er last van heeft. Ach, het is natuurlijk volkomen verkoold. Een soort Norit geworden dus.Vandaar dat niemand er last van heeft.

18-10-2018 19:04:31 Emmo

@Mamsie : 't Zal in ieder geval goed gesteriliseerd zijn. Maar de gedachte erachter...

18-10-2018 19:21:08 stora

@Emmo , opa zei altijd al tegen oma dat ze om op te vreten was.

18-10-2018 19:34:05 TonK

geen hash-koekjes maar as-koekjes

18-10-2018 19:58:13 De Paus

S Van stof zijn wij gemaakt en tot stof zullen wij wederkeren. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof.

