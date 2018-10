Canadees koppel houdt bizarre zwangerschapsfotoshoot

Een Canadees koppel heeft een wel heel bijzondere zwangerschapsfotoshoot achter de rug. Ze haalden inspiratie bij de science-fiction klassieker ‘Alien’.“We namen wat nepbloed mee en hadden er gewoon heel veel plezier mee”, zegt Todd Cameron aan The Columbia Valley Pioneer. “We deden het om onze familie en vrienden aan het lachen te brengen.”Het idee voor de ludieke fotoshoot kwam er nadat Nicole Cameron haar lichaam veranderde vanwege de zwangerschap. “Ze vertelde me dat ze het raar vond dat er een baby in haar lichaam groeide en dat het bizar was dat ze ons kindje kon zien bewegen”, gaat Todd verder. “Het was precies alsof er een alien in haar buik zat. Al snel stelde ik haar voor om een niet-traditionele fotoshoot te doen en Nicole ging meteen akkoord.”De échte baby wordt pas over enkele weken verwacht. “We weten nog niet of het een jongen of een meisje zal zijn, maar we hopen dat het toch menselijk zal zijn”, grapt Todd nog.