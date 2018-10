Suikercontainers niet af, niet schoon, wel opgeleverd

De wooncontainers op het voormalig Suikerterrein zijn, met meer dan een maand vertraging, opgeleverd. Sommige studenten hadden geluk en kregen een nette studio. De pechvogels kregen een vieze studio of zelfs een woning zonder water en elektriciteit.



Eli Sa (25) sleept een grote stofzuiger de stalen trap op naar haar studio. „Er ligt zoveel troep op de grond, zo kan ik mijn spullen niet binnen zetten”, zucht de Oostenrijkse masterstudente. Bovendien blijkt de elektriciteit in haar containerwoning niet te werken en heeft ze geen stromend water. Ze vindt het ongelofelijk dat ze al wel de huur van 500 euro moet betalen, terwijl de studio duidelijk nog niet klaar is.



Dick Janssen van Rizoem, de projectontwikkelaar die de woningen verhuurt, zegt dat het meevalt. Medewerkers van Rizoem zijn aanwezig en lopen met de studenten mee naar hun woning en inventariseren de problemen. „Er lopen de hele week vijf of zes mensen rond hier om zaken te herstellen en in orde te maken”, aldus Janssen.



Dat is nodig, want veel studenten geven aan dat er mankementen zijn met hun woning. In de woning van Christopher Nelson (21) werkt de boiler niet. Dus heeft hij geen warm water en geen verwarming. De gaten in de muur zijn niet heel netjes dichtgemaakt en zijn aanrecht is smerig. „Het is duidelijk wat ik deze week aan het doen ben: schoonmaken”, vertelt Nelson.



Houtrot, roest, sporen van lekkage, niet weggewerkte elektriciteitskabels, toiletten die niet doortrekken. Op de gedeelde Facebookpagina van de bewoners verschijnen foto’s van de bende die zij in hun woning aantreffen. Het zijn voornamelijk de bewoners met een container in de noordelijke toren die problemen hebben. Michael McShane (23) wijst naar een gat van 15 bij 50 centimeter boven de deur van de meterkast: „Dit lijkt me niet iets wat je tijdens een zomer lang bouwen over het hoofd ziet.”



Volgens schoonmaker Peter Oorburg is het dweilen met de kraan open. Hij is al de hele week bezig met het schoonmaken van de containers, maar steeds verschijnt er weer nieuwe troep. „Het is bijzonder slecht georganiseerd. Nadat ik heb schoongemaakt, wordt er toch weer iets in de meterkast gedaan en is het weer een bende”, aldus Oorburg.



Niet alle containers zijn in waardeloze staat. Felix Carreiro (19) staat ontspannen op het balkon van zijn nieuwe woning: „Ik had verwacht dat het kleiner zou zijn, dit valt me alles mee.” De student marketing aan de Hanzehogeschool is vooral opgelucht dat hij eindelijk een plek heeft. „Even stofzuigen en stof afnemen, dan kan ik hier wel een aantal maanden verblijven”, aldus Carreiro.



Ook Saskia Puusaar (19) uit Estland is blij met haar container: „Het is niet helemaal schoon, maar als ik hoor hoe het bij anderen is, dan mag ik denk ik niet echt klagen.” Wat haar en haar medestudenten vooral dwarszit, is dat ze van Rizoem het idee kregen dat het om nieuwe containers ging. „Niemand heeft ons verteld dat de containers al twaalf jaar oud zijn”, zegt ze verrast, „toen wij een container mochten bekijken werd gezegd dat ze helemaal opgeknapt waren, dat is duidelijk niet het geval.”



Als Gosé Posthumus van Rizoem bij haar container komt kijken wijst Saskia hem op de roest, het zand en het feit dat ze geen water en elektriciteit heeft. Een paar minuten later staat een elektricien in haar meterkast te sleutelen. Aan de roest, het houtrot en het stof moet ze zelf maar zien wat ze kan doen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: