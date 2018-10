Japanse wetenschappers willen muizen klonen uit uitwerpselen

Een onderzoeksteam van de universiteit van het Japanse Yamanashi heeft verschillende pogingen ondernomen om muizen te klonen uit uitwerpselen. Een deel van het experiment slaagde, maar tot een levend exemplaar kwam het niet.



Dieren klonen via cellen verzameld in hun uitwerpselen, het is eens iets anders. Een team van wetenschappers aan de universiteit van Yamanashi in Japan probeert het te doen lukken. Hun doel is om erfelijke materiaal van muizen te verzamelen via hun keutels. Daarna gebruiken ze een nucleaire transfer, de techniek die ook gehanteerd werd voor het gekloond schaap Dolly, in de hoop nieuwe muizen te kunnen klonen.



De eerste deel van de proef, DNA-materiaal oogsten uit de uitwerpselen, lukte alvast. Al bleken wel heel wat cellen beschadigd te zijn. Na de introductie van het materiaal in ‘lege’ eicellen van muizen groeide maar een kwart uit tot een zygote, het beginstadium van een bevruchting. Verder kwamen de cellen ook niet.



“De gereconstrueerde embryo’s vertoonden verschillende afwijkingen”, aldus Satoshi Kamimura, de auteur van de studie waarover Real Clear Science bericht. “Geen enkele embryo ontwikkelde tot een meercellig organisme.”



De onderzoekers wijten het uitblijvende succes van hun experiment aan mogelijks giftige stoffen die in de uitwerpselen zaten, zoals zuur dat in de maag zit. Zelfs na een betere ontsmetting van de cellen groeiden slecht 8 van de 17 embryo’s uit tot tweecellige organismen. Verder kwamen de onderzoekers niet.



Afgaand op de resultaten van het onderzoek zou je kunnen besluiten dat dieren klonen uit materiaal van uitwerpselen niet mogelijk is. Maar de wetenschappers geven nog niet op en zoeken naar betere methodes het DNA proper te maken. “Want cellen uit uitwerpselen kunnen handig zijn voor het behoud van bedreigde diersoorten”, aldus Kamimura.

Reacties

17-10-2018 18:41:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.675

OTindex: 65.782

Ik hoop niet dat het lukt.

Daar komen alleen schijtmuizen van.

En dan gaan ze op de duur op déze manier schijtmensen maken, zitten we daar echt op te wachten?

17-10-2018 19:21:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.007

OTindex: 19.820

@Mamsie : krijgen we mensen die met recht uit de drek getrokken zijn

17-10-2018 19:24:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.675

OTindex: 65.782

@Emmo : Mijn kleindochter is wél een schattig poepie hoor!

17-10-2018 20:09:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.814

OTindex: 66.763

@Mamsie : ik hoop ook dat het niet lukt. Bovendien lijkt het me ook zinloos. Er zijn zoveel bedreigde diersoorten, en de 'bedreiging' gaat niet weg als je ze gaat klonen

17-10-2018 20:12:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.675

OTindex: 65.782

@allone : En we zitten ook bepaald niet te wachten op nóg meer mensen op deze overbevolkte aardbol.

17-10-2018 20:14:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.814

OTindex: 66.763

Ik dacht juist dat wij de bedreiging waren @Mamsie : zijn wij ook een bedreigde diersoort dan?Ik dacht juist dat wij de bedreiging waren

17-10-2018 20:44:54 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.908

OTindex: 143

T S Ach, wat zal ik er over zeggen.... gelukkig zijn ze een uitstervend ras...

