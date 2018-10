Meisje met arm klem in snoepautomaat

Hulpdiensten hadden eind zondagmiddag hun handen vol aan een meisje dat in een benarde positie verkeerde. In zwembad Tropiqua Veendam zat ze met haar arm vast in een snoepautomaat.



In samenwerking met ambulancebroeders wisten enkele brandweerlieden de arm van het kind uit de snoepautomaat te krijgen.



Het meisje schrok behoorlijk van het incident, al hield ze er geen verwondingen aan over. Van de hulpdiensten kreeg ze als troost een knuffel mee naar huis.

Reacties

17-10-2018 17:36:20 Mamsie

Dat schijnt vaak voor te komen. Gevaarlijke dingen, die snoepautomaten!

17-10-2018 18:49:46 stora

Over 12 jaar meldt dit meisje zich ook op wmr dat zij toen in de automaat vast zat

17-10-2018 19:05:47 botte bijl

daar heb je kans van

17-10-2018 20:46:03 HHWB

T S Hoe kan dat nu... als ik steel ga ik naar huis met een boete van minimaal 181 euro....

