Hardleerse automobilist (37) voor achtste keer opgepakt voor rijden onder invloed

Een 37-jarige man uit Den Helder lijkt de boodschap maar niet te begrijpen. Afgelopen weekend werd hij voor de achtste keer betrapt door de politie, terwijl hij onder invloed achter het stuur zat.



Agenten zagen de man zondag rijden en zetten hem aan de kant, omdat ze wisten dat hij een rijontzegging had. "Hij was al zeven keer eerder 'gepakt', terwijl hij met te veel alcohol op een auto bestuurde", aldus de politie. Daarnaast was hij al vijf keer eerder aangehouden, omdat hij reed met een ingevorderd rijbewijs.



Dit keer bleek uit de speekseltest dat de automobilist geen alcohol, maar cocaïne had genuttigd voordat hij in zijn voertuig stapte. De auto werd in beslag genomen. "Wij gaan een verzoek bij de rechter doen om deze te vernietigen."



De veelpleger mag zich binnenkort (weer) bij de rechter melden.

Reacties

17-10-2018 14:02:06 botte bijl

dit is dweilen met de kraan open



Laatste edit 17-10-2018 14:02 juridisch is het waarschijnlijk niet mogelijk, maar zolang ze die man niet opsluiten, zullen ze aan de gang blijven.dit is dweilen met de kraan open

17-10-2018 14:24:12 Haroldje

S Met het halfzachte strafrecht hier leert hij het nooit, zet hem een half jaar in het cachot, zonder alcohol of drugs, misschien leert ie het dan.

17-10-2018 14:28:32 Beesie

Met zo eentje is het gewoon wachten op ongelukken...En meestal mankeert de bestuurder dan niks, maar heeft het slachtoffer levenslang, of erger.

17-10-2018 14:51:01 venzje

Quote @botte_bijl:

dit is dweilen met de kraan open De tapkraan. De tapkraan.

17-10-2018 15:59:44 stora

Dus dat wordt een feest voor die man @Haroldje , het schijnt dat je heel makkelijk drugs kan krijgen in de gevangenis.Dus dat wordt een feest voor die man

