Agenten lokken ontsnapt varken zo groot als een klein paard met chips

Een creatieve actie van agenten in de Amerikaanse staat Californië. Nadat een varken 'ter grootte van een klein paard' was ontsnapt, werd het dier gelokt met chipjes.Het varken liep rond in de plaats San Bernadino. Het eigenwijze dier was niet van plan om mee te komen met de agenten die waren opgetrommeld om hem te vangen. Eén van de agenten bleek Doritos-chips in haar lunchpakket te hebben.Met een spoor van chips werd het varken gelokt en zo teruggebracht. Blijkbaar was de eigenaar van het dier een bekende van de politie, want volgens Mashable wist de politie precies waar het varken woonde 'vanwege eerdere politiebezoeken'."We hebben hem weer veilig achter het hek kunnen zetten", zegt een van de agenten. "Het was leuk! Van criminaliteit aanpakken tot varkens naar huis brengen, we doen het allemaal."Op Twitter krijgt de politie van San Bernadino veel complimenten. Collega's uit Los Angeles hebben er in ieder geval iets van geleerd. 'Het is belangrijk om altijd snacks bij de hand te hebben', schrijven ze.