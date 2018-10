Met deze pizzadoos knoei je niet in bed

In bed pizza eten, we doen het allemaal wel al eens graag. Maar het is niet vanzelfsprekend om een stuk pizza naar binnen te werken als je zo horizontaal mogelijk in bed wil liggen. Daarvoor heeft Boston Pizza nu een simpele oplossing bedacht: een pizzadoos die ook kan dienen als dienblad.Dankzij het ingenieuze design kan de pizzadoos op je bed en over je benen opgesteld worden. Het Canadese pizzabedrijf werkte samen met het reclamebureau John St ad agency om het kartonnen dienblad te ontwerpen. "Het idee is simpel, maar de uitvoering is dat allesbehalve", zegt Paul Little, creatief directeur van het reclamebureau. "Er waren heel wat factoren waar we rekening mee moesten houden. Zo moest het hoog genoeg zijn zodat je je benen erdoor kan steken, maar moest het ook laag genoeg blijven om comfortabel te kunnen eten."