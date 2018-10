Australische homopinguins broeden samen ei uit

Sphen en Magic, twee mannelijke pinguïns in het Sea Life Aquarium in Sydney, blijken meer dan alleen maar vrienden. Dierenverzorgers vermoedden dat al een tijdje en gaven het koppel een ei om uit te broeden in hun zelfgebouwde nest.Volgens de verzorgers ontstond er voor het broedseizoen al een sterke band tussen de twee ezelspinguïns, die samen Sphengic worden genoemd."We zagen ze steeds samen rondwaggelen en ze gingen altijd samen zwemmen", vertelt dierenverzorger Tish Hannan aan ABC News.oen het broedseizoen eraan kwam begonnen ze stenen te verzamelen voor een nest. Ook maakte het tweetal buigingen naar elkaar. "Dat is de ezelspinguïn-manier om te zeggen dat ze van elkaar houden, heel erg schattig", aldus Hannan.Het homokoppel kreeg eerst een nepei in hun nestje gelegd, zodat ze konden oefenen met broeden. Dat ging zo goed dat ze een echt ei kregen. Dat ei kwam uit het nest van een ander pinguïnkoppel dat twee eieren had.In het wild kunnen ezelspinguïns meestal maar één jong grootbrengen. Het kuiken uit het tweede ei gaat dan dood. De biologische ouders hadden daarom niet eens door dat er een ei was weggehaald door de verzorgers, vertelt Hannan.Volgens Hannan zijn Sphen en Magic "echte natuurtalenten" als aankomende ouders. "Ze wisselen dagelijks van taak", zegt Hannan. "Een van de twee zit op het ei en de ander zorgt dat er niemand in de buurt kan komen om stenen uit het nest te stelen."