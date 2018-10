Brits parlement roept robot op als getuige

De robot Pepper moet het komen uitleggen in een onderwijscommissie van het Britse parlement. De parlementsleden willen meer weten over artificiële intelligentie en tot wat de machines nu al in staat zijn.



Zullen robots ooit slimmer worden dan mensen en de macht dan zelf in handen nemen? Het is vraag die heel wat science fiction-fans al een tijdje in de ban houdt, maar ook het Britse parlement wil er nu meer over weten. Morgen organiseert de Commons Education Select Committee, een onderwijscomité van het parlement, daarover een speciale zitting. Daarbij zal ook een speciale gast komen getuigen: de robot Pepper.



Pepper is een semi-humanoïde robot van het bedrijf Softbank Robotics. Hij zal meegenomen worden door vertegenwoordigers van universiteit van Middlesex, die onderzoek naar artificiële intelligentie voeren. De commissie is onder meer geïnteresseerd in welke jobs er in de toekomst misschien zullen gaan naar machines.



"Als de robots ooit zullen marcheren op de straten, kunnen ze nu misschien al marcheren naar de commissie", grapte commissievoorzitter Robert Halfon tegen Tes.com. Er was nog geen uitsluitsel of Pepper op voorhand al geprogrammeerd zou worden om de vragen te beantwoorden. "Maar ik denk dat het sowieso verrassend en interessant zal zijn en het zal ons tonen wat het potentieel is. De vierde industriële revolutie is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor de komende tien, twintig of dertig jaar."

Het is hoe dan ook geen eerlijke vertoning. Robots tegen parlementsleden.

Zelfs gewone burgers zouden slimmer zijn dan de parlementsleden.

Quote:

Zullen robots ooit slimmer worden dan mensen



Dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat lijkt me niet zo moeilijk.

