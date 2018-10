Hond net op tijd bevrijd uit bloedhete auto in Utrecht

UTRECHT - De zomerse oktoberzondag is minder prettig verlopen voor een hond in Utrecht. Het dier werd achtergelaten in een hete auto op een parkeerplaats aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht.



Het raam in één van de achterportieren stond volgens de politie maar 2 centimeter open, waardoor er niet of nauwelijks frisse lucht binnen kon komen. Het beestje raakte oververhit.



Omstanders ontdekten de hond en sloegen alarm. Toen agenten bij de auto kwamen, zagen zij dat de hond ook al een blauwe tong begon te krijgen. Dit duidt op zuurstofgebrek en kan fatale gevolgen hebben.



De politie probeerde nog in contact te komen met de eigenaar. Toen dit niet lukte besloten de agenten een ruit te vernielen om de hond te bevrijden. "De hond is meegenomen door de dierenambulance en nagekeken door een dierenarts. Gelukkig kunnen wij delen dat de hond inmiddels weer in goede gezondheid is", schrijft de politie op Facebook.



Het baasje meldde zich later op het bureau. "De eigenaar was erg ontdaan, besefte niet dat dit zo gevaarlijk kon zijn voor de hond en gaf aan van de situatie te hebben geleerd", aldus de politie.

Reacties

16-10-2018 09:21:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.241

OTindex: 3.773

Quote:

De eigenaar was erg ontdaan, besefte niet dat dit zo gevaarlijk kon zijn voor de hond Want hij leest nooit kranten, kijkt geen tv en heeft geen internet. Want hij leest nooit kranten, kijkt geen tv en heeft geen internet.

16-10-2018 10:49:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.299

OTindex: 29.665

@venzje :

hij dacht dat zoiets alleen in de zomer gevaarlijk kon zijn, en het is al oktober hij dacht dat zoiets alleen in de zomer gevaarlijk kon zijn, en het is al oktober

16-10-2018 11:36:01 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.560

OTindex: 5.072

S @botte_bijl: en het raampje stond een ieniemienie stukje open

16-10-2018 11:41:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.299

OTindex: 29.665

@MIADIA :

ook dat nog, dat het beest niet doodvroor ook dat nog, dat het beest niet doodvroor

16-10-2018 12:18:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.968

OTindex: 19.809

Quote:

zagen zij dat de hond ook al een blauwe tong begon te krijgen Afhankelijk van het



En er zijn nog andere Afhankelijk van het ras hoeft dit niets te betekenen te hebben.En er zijn nog andere mogelijkheden

