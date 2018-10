Jongens treden op als hulpagent en melden gestolen Canta

Een groepje oplettende jongens deed zondag een opvallende ontdekking op de Amsteldijk. Daar stond opeens een geopende Canta geparkeerd. De jongens vermoedden dat het ging om een gestolen voertuig.Een van de jongens, Stijn, nam vervolgens contact op met de politie. Hij vertelde uitvoerig wat de vriendengroep had aangetroffen. 'Wat een kanjers', stelt de politie op Facebook.Er kwamen onmiddellijk agenten ter plaatse om de vrienden te assisteren. 'Uitsluitel van het onderzoek hebben we nog niet, maar dat hopen we gauw te krijgen.'Stijn werd uiteindelijk beloond voor zijn melding met een 'hulpagent'-pet.