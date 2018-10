Britse supermarktketen lanceert opvallend Belgische thee

Naar aanleiding van de feestperiode die er aankomt, heeft de Britse supermarktketen Sainsburry’s enkele opvallende theesmaken gelanceerd. Zo kunnen shoppers binnenkort van een tasje ‘pigs in a blanket’ of ‘Brussels sprouts’ drinken.De Britten zijn dol op Kerstmis en dat is ook de supermarktketen Sainsburry’s niet ontgaan. Zo lanceert de winkel twee maanden voor de feestdagen, een hele reeks theezakjes met bijzondere smaken. Eén smaakje springt extra in het oog: “Brussels Sprouts Flavour Tea”. Of de thee echt voor een stormloop gaat zorgen, valt te betwijfelen, maar origineel is het zeker.