Flink schrikken: grote slang valt uit plafond

Bij een bank in China is een grote slang uit het plafond gevallen. Het ziet er best eng uit, maar gelukkig raakte niemand gewond.Het dier viel precies tussen medewerkers van de bank in, maar ze konden op tijd wegrennen. Het ging om een python van 1,5 meter lang. De wurgslang was waarschijnlijk op zoek naar eten.Uiteindelijk is de slang door de dierenbescherming gevangen en naar een opvang gebracht.