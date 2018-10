Fietsende Brit doodgeschoten door jager

Een 34-jarige Brit is tijdens een fietstochtje in de Franse Alpen doodgeschoten, vermoedelijk door een jager. Dat meldt de Franse politie. De politie gaat ervan uit dat er geen opzet in het spel is.



Het slachtoffer is een restauranthouder die in de regio Haute-Savoie woont, niet ver van de plek waar het incident plaatsvond.



De Brit werd gedood door een kogel, terwijl hij over een bospad fietste. Een 22-jarige man, die aan een groepsjacht deelnam, wordt verdacht van het afvuren van de kogel.



De schutter werd in shocktoestand in het ziekenhuis opgenomen. Hij wordt verdacht van onvrijwillige doodslag. De politie heeft een onderzoek geopend naar het incident.

Reacties

15-10-2018 11:04:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.647

OTindex: 65.721

Quote:

Een 22-jarige man, die aan een groepsjacht deelnam, wordt verdacht van het afvuren van de kogel.





Hij wilde de man niet doodschieten, alleen zijn gazelle. Hij wilde de man niet doodschieten, alleen zijn gazelle.

15-10-2018 11:40:22 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.304

OTindex: 7.501

Tja, had die vent er maar niet als een hert uit moeten zien.

15-10-2018 12:02:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.930

OTindex: 19.800

@Mamsie :

Hij wilde de man niet doodschieten, alleen zijn gazelle. QuoteHij wilde de man niet doodschieten, alleen zijn gazelle. Dan mag ik wel oppassen met m'n nieuwe fiets.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: