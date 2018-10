Angst voor mensen in witte busjes ongegrond

Witte busjes met enge mannen die in Oost-Groningen kinderen achtervolgden. De angst voor kinderlokkers hield ouders, kinderen en scholen de afgelopen weken bezig. De politie onderzocht de kwestie. Conclusie: Niks aan de hand.



De politie in Oldambt doet vrijdag via Facebook verslag van het onderzoek naar 'verdachte witte busjes'. Verhalen daarover begonnen eind september toen een bestuurder van een wit busje naar twee meisjes zou hebben gekeken. De hevig geschrokken kinderen vertelden hun ouders er over en de politie ging op onderzoek uit. Het busje werd niet getraceerd. ,,Er was geen sprake van strafbare feiten'', meldt de politie.

Onrust in Groningen: busje zou kinderen achtervolgen



Niet veel later vertelde een 12-jarig meisje dat ze tussen Wedde en Bellingwolde korte tijd achterna werd gereden door een langzaam rijdend wit busje met daarin twee mannen. Het busje verdween, het meisje vertelde haar ouders wat er was gebeurd. Volgens de politie is ook hier geen sprake geweest van strafbare feiten.



Het was deze melding die op sociale media voor beroering zorgde. Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen, allemaal over witte busjes. Die bleken van verschillende merken en hadden kentekens uit verschillende landen. De politie zegt dat bijna alle inzittenden gevonden zijn, en gecontroleerd.



Dat leidde tot opmerkelijke conclusies. ,,Zo reed de bestuurder van een wit busje enkele minuten achter een groepje fietsende scholieren, wat voor onrust bij hen zorgde. Tijdens controle bleek de man door de smalle weg en tegemoetkomend verkeer de scholieren hierdoor niet in te kunnen halen.''



Volgens de politie waren inzittenden van de zo gevreesde witte busjes heel normale mensen. ,,Van hardwerkende (buitenlandse) werknemers, postbezorgers tot aan een Duits gezin dat naar paddenstoelen op zoek was.''

Zo gemakkelijk schijnt massahysterie te ontstaan.

Vooral die witte busjes met lichtrode/blauwe schuine streepjesmotief moet je vrezen.

Pizzagate

@Sjaak , heb jij de kentekens van die busjes doorgegeven?

@stora : Ik weet alleen dat ze deel uitmalen van een behoorlijk grote organisatie die het oogmerk afpersing heeft. Ze confronteren je met foto's van een wetsovertreding en willen daarvoor geld zien.

@Sjaak : Die foto's moet je terugsturen want ze zijn altijd bewogen.

Je had geen toestemming gegeven om op te foto te gaan. @Sjaak , je kan er tegenwoordig mee naar de rechter stappen vanwege de privacy.Je had geen toestemming gegeven om op te foto te gaan.

@stora : Die stinkers fotograferen alleen je kenteken en het schijnt dat ze daarmee wegkomen ook.

