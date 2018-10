Baby krijgt uitnodiging voor bezoek aan gemeente Schagen

Job Joling uit Schagen stond wel even raar te kijken toen hij gisteren een brief van de gemeente zag die gericht was aan zijn drie maanden oude dochtertje Jera. Ze wordt, als 'nieuwe' inwoner van Schagen, uitgenodigd voor een bezoek aan het gemeentehuis. "Ik denk dat daar ergens een foutje is gemaakt."In de brief staat dat ze op 31 oktober langs mag komen om kennis te maken met drie leden van de gemeenteraad. Er wordt tijdens "een informele bijeenkomst" uitgelegd hoe de ambtenaren te werk gaan. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen over het bestuur van Schagen.Voor de meeste (jong)volwassenen een leuke kans, maar voor een baby toch wat vreemd. "Mijn eerste gedachte was: daar is helemaal niet over nagedacht", vertelt Job aan NH Nieuws. "Ze hebben gewoon een uitdraai geprint van nieuwe inwoners, zich niet beseffend dat baby's daar natuurlijk ook onder vallen."Ondanks dit "stomme foutje", vindt Job het ook wel erg grappig. "Ik vind ook wel dat we gewoon moeten gaan. Ze heeft een brief gekregen, dus waarom niet? En welke vragen we gaan stellen, dat laat ik aan haar over", lacht hij.Job deelde de bijzondere brief gisteren op Facebook. Daar blijkt dat zijn dochtertje niet het enige 'buitenbeentje' is met zo'n uitnodiging. "Ik kreeg een uitnodiging voor mijn zoon van 8 jaar! Mag 'ie discussiëren over de WOZ", reageert iemand. "Onze zoon van vijf jaar heeft er ook een", reageert een ander. "Superkomisch!"Bij navraag aan de gemeente Schagen blijkt dat nog niet helemaal duidelijk is wat er precies is misgegaan. "Maar ons eerste vermoeden is dat het door de nieuwe privacywet komt", aldus een woordvoerder. "We kunnen niet meer zo makkelijk alle gegevens inzien, dus waarschijnlijk ontbrak in dit geval de geboortedatum."De gemeente benadrukt dat deze conclusie nog niet zeker is, maar vindt de uitkomst van de fout verstuurde brieven "stiekem wel leuk". "Je kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met politiek betrokken zijn. Dus het is misschien niet helemaal de doelgroep die we voor ogen hadden, maar iedereen is hartstikke welkom!"