Scoutingleider vrijgesproken van brandmerken kinderen tijdens ontgroeningsritueel

Een jeugdleider van een scoutinggroep in Goes is donderdag vrijgesproken van het brandmerken van drie kinderen. Tegen hem was zeven maanden celstraf g

Reacties

13-10-2018 16:20:29 Beesie

Senior lid

Het was wel degelijk opzet...Anders zeg je niet dat je een kind een lesje wilt leren, omdat hij je uit zit te dagen. Goed dat ze in hoger beroep gaan!

13-10-2018 17:08:01 DOAfan1

Senior lid

Hoop ook dat ze alsnog vervolgen @Beesie : daarnaast heeft hij gevoeld of het te warm was, maar kan het wel buiten zijn medeweten zijn gebruikt als pook? Beetje tegenstrijdig!Hoop ook dat ze alsnog vervolgen

13-10-2018 18:07:56 Mamsie

Oudgediende



Als je bij het eerste kind een brandlucht ruikt en een brandplek ziet, ga je toch niet verder met nóg twee kinderen!

Ik begrijp die rechter écht niet.

En de ouders en de aangebrande kinderen zullen het ook niet begrijpen.



Ik ben bang dat er vaders zijn die nu het recht in eigen brand, sorry, hand gaan nemen, en dat zou ze niet eens kwalijk te nemen zijn.

13-10-2018 19:03:36 stora

Oudgediende



Maar dan heb ik geen verklaring voor als het eerste kind schreeuwt van pijn dat hij dan gewoon verder gaat bij andere kinderen.

Vreemde zaak. @Mamsie , ik denk dus dat die gast die kinderen geen brandwond wou toebrengen.Maar dan heb ik geen verklaring voor als het eerste kind schreeuwt van pijn dat hij dan gewoon verder gaat bij andere kinderen.Vreemde zaak.

