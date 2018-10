Vrouw beschermt kind voor enorme hagelstenen, hele rug vol blauwe plekken





Op de foto is te zien hoe haar nek en rug helemaal onder de blauwe plekken zitten. Ook op haar gezicht zijn schaafwonden te zien.



De vrouw zat samen met haar oma en baby in de auto. Die zijn ongedeerd gebleven. "Ik heb mijn les geleerd vandaag: nooit rijden in een hagelstorm. Ik heb mijn baby met mijn lichaam beschermd zodat ze niet gewond zou raken", schrijft Simpson bij de foto's.



"Wees voorzichtig in dit stormseizoen", raadt Simpson aan. "En heeft iemand nog een tip voor crème die helpt bij blauwe plekken?"

Reacties

13-10-2018 14:29:30 Beesie

Zó! Dat moet nogal een hagelbui geweest zijn! Maar als moeder wil je maar 1 ding en dat is je kind beschermen. Dat is haar gelukt, maar die blauwe plekken zal ze nog wel even voelen..

13-10-2018 16:02:54 Mamsie

Jemig, dat is heftig. Ze ziet er vreselijk gehavend uit, de baby zou zo'n aanval niet overleefd hebben als zij er niet overheen gelegen had.

Ze kan alleen maar dankbaar zijn dat zij het gevaar opgevangen heeft.

En over een paar weken is ze weer helemaal gaaf.

13-10-2018 16:56:56 allone

Waarom deed ze niet gewoon de ramen dicht?

13-10-2018 17:09:00 Emmo

@allone : Quote:

De hagelstenen waren zo groot dat ze door de autoramen vlogen.

13-10-2018 19:19:35 allone

@Emmo : da's niet mis da's niet mis

