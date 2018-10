Friese huurder bouwt boobytrap vol poep

Leeuwarden - De huurder van een woning in een dorpje bij Franeker was zó boos over het gedwongen verlaten van zijn woning, dat hij na vertrek een boo

Reacties

13-10-2018 13:58:23 Sjaak

Meer een vieze huurder dan een Friese.

13-10-2018 14:24:56 Beesie

Op zo'n huurder zit niemand te wachten, wat een aso! Mooi dat hij de schade mag vergoeden...

13-10-2018 17:17:58 submarine

Zo iemand zet je niet in een huis, maar in het riool, waar hij zich ongetwijfeld echt helemaal thuis voelt.



Getver, wat een gore stronthommel!

13-10-2018 19:34:13 botte bijl

wat mankeert die huurder

