Reclamebureau maakt borstbeeldjes van Trump om op te plassen

Een reclamebureau uit New York heeft op een originele manier geprotesteerd tegen het politiek beleid van Donald Trump. Zo plaatsen ze enkele borstbeelden van hem op straat met daarop de tekst ‘plas op mij’.De beelden werden al op verschillende stoepen in de ‘Big Apple’ gespot. Bedenker Phil Gable, baas van de firma Porcupine Armadillo, maakte de kleine Trump’s niet alleen als een vorm van protest, maar ook om zijn bedrijf in de kijker te zetten. “Op deze manier zullen honden hun behoefte minder in voortuinen doen”.De man heeft lang nagedacht over de uitwerking van zijn project. Zo koos hij bewust voor een jongere versie van de president. “Ik heb hem afgebeeld in de tijd dat hij nog naar ‘golden shower party’s ging’. Gable heeft zelf honden gebruikte hen in het fabricageproces. “Ik weet dat reutjes overal willen plassen en een geurspoor achterlaten. Dus besproeide ik de beelden met hun urine. Ik wilde echt zeker zijn dat ze over Trump gingen plassen.”Zijn kunstwerkjes blijken een gouden zet te zijn. Voorlopig kreeg hij nog geen enkele keer negatieve commentaar. Wel zouden er al enkele Trump’s verdwenen zijn. De bedenker heeft een vermoeden dat de politie ze heeft verwijderd. Maar dat laat hem niet tegenhouden. “Ik ben al nieuwe exemplaren aan het maken en voortaan veranker ik ze stevig in de grond”.