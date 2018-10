Bioloog vast na nachtelijke zoektocht naar kevers: De politie geloofde me niet

Een vervelend moment voor bioloog Roelant Jonker: tijdens zijn speurtocht naar insecten is hij door de politie gearresteerd en met pepperspray bespoten."Er zitten hier een hoop snuitkevers. Het is echt een plaag", zegt Jonker tegen Editie NL. "De meest milieuvriendelijke manier van bestrijden, is door ze 's avonds met een zaklamp te vangen."De bioloog controleert al tien jaar lang zijn tuin en het stukje gemeenteperk naast zijn huis. "Daar was ik gisteravond bezig, toen de politie langsreed en vroeg wat ik aan het doen was. Ik vertelde over de snuitkevers, maar daar waren ze niet tevreden over.""Ze vroegen ook om mijn legitimatie. Ik kon mijn paspoort niet vinden en dus zeiden ze dat ze me moesten aanhouden. Ik heb gewoon meegewerkt." De agent stapte vervolgens het terrein van Jonker op. "Ik reageerde daar boos op, omdat ik daar geen toestemming voor had gegeven."Volgens Jonker is hij daarna gepeppersprayed, in de boeien geslagen, op de grond gedrukt en afgevoerd. "Ik ben meegenomen en heb een paar uur vast gezeten. Mijn vriendin heeft uiteindelijk mijn paspoort gebracht. Ik moet alleen een boete betalen voor het niet legitimeren, maar die ga ik aanvechten."Volgens de woordvoerder van de politie Den Haag heeft Jonker niks over kevers gezegd, en wilde hij niet vertellen waarom hij 's nachts met een zaklamp over straat liep. "De man heeft herhaaldelijk geprobeerd zijn woning in te gaan en zich te onttrekken aan zijn aanhouding en heeft daarbij één van de agenten geduwd."Omdat de bioloog niet mee zou hebben gewerkt en omdat hij eerder een agent had geduwd, zou de agent zich genoodzaakt hebben gezien om pepperspray te gebruiken.Jonker is nog ontdaan van de aanhouding. "Als dit is hoe de politie werkt, hebben we echt een probleem. Ik doe dit al jaren en iedereen weet ervan. Ik ben vannacht echt vijandig bejegend."De politie laat weten dat als Jonker van plan is om een klacht te doen, deze op de normale wijze in behandeling wordt genomen. Tot die tijd gaat de bioloog gewoon door met het snuffen naar snuitkevers.