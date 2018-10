Boeing vliegt recht op wolkenkrabber af

In het Australische Brisbane voerde een Boeing C-17 een spectaculaire stunt uit. Het toestel vloog recht op een wolkenkrabber af om pas op het allerlaatste moment weer op te stijgen.Ter afsluiting van kunst- en cultuurfestival Riverfire scheert het vrachtvliegtuig van de Royal Australian Air Force rakelings over de gebouwen van de stad. Als een wolkenkrabber opdoemt, blijft de piloot nog lange tijd rechtdoor vliegen. Heel langzaam trekt hij het toestel uiteindelijk toch langs het gebouw.Het levert prachtige beelden op. Toch is niet iedereen enthousiast. "Echt stom, waar is dit voor nodig? Eén klein foutje en de gevolgen zijn niet meer te overzien", klinkt het bijvoorbeeld.