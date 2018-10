Man in cel na stelen van zitbankje van bushalte

Een man uit Singapore is veroordeeld tot zeven dagen cel omdat hij een grijs zitbankje van een bushalte in de Zuidoost-Aziatische stadstaat heeft gestolen. De man wist met zijn handen alle acht bouten waarmee de zitbank vast zat, los te maken. Dat schrijft de Straits Times.De twintiger werd verlinkt door een anonieme informant die de twintiger zag prutsen aan de bouten. Nadien stak de man het zitbankje in een grote vuilniszak en nam hij een taxi naar huis. Tijdens een verhoor verklaarde de verdachte dat hij het meubel wilde gebruiken om zijn appartement in te richten. De rechtbank kon niet lachen met de diefstal, maar was toch mild voor de twintiger. Als hij de maximumstraf had gekregen, zou de man 500 Singaporese dollar (310 euro) moeten betalen en twee jaar in de cel moeten slijten voor een zitbankje dat bijna 950 euro kost. Nu kreeg hij zeven dagen cel en geen boete.