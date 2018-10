Verdachte knipt enkelband door en vertrekt via Schiphol

Een 29-jarige man uit Groningen die donderdag terecht had moeten staan wegens diefstallen van onder meer motoren, is woensdagavond vertrokken naar Aruba. De strafzaak wordt om die reden aangehouden.



Reden voor het plotselinge vertrek zou een ziekenhuisopname zijn van een zoontje van de verdachte op Aruba.



De man werd vorig jaar aangehouden, maar na enige tijd werd zijn detentie geschorst. Hij mocht het proces in vrijheid afwachten onder de voorwaarden dat hij Nederland niet zou verlaten. De verdachte knipte eerder dit jaar echter de enkelband door waardoor hij stond gesignaleerd om opnieuw aangehouden te worden.



Met verbazing stelden de rechters vast dat de verdachte ondanks de signalering Nederland woensdagavond via Schiphol heeft kunnen verlaten. Na onderzoek bleek dat justitie heeft verzuimd de signalering die altijd voor drie maanden wordt afgegeven, te verlengen. Vorige week dinsdag bezocht de verdachte nog een politiebureau om er een boete te betalen.



De strafzaak wordt nu begin volgend jaar voortgezet. De rechtbank hief donderdagochtend wel de schorsing op. Dat betekent dat de man op Aruba kan worden aangehouden. De strafzaak tegen een medeverdachte wordt wel behandeld.

Reacties

12-10-2018 13:05:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.203

OTindex: 3.767

Puntje achterstand voor de beveiliging op Schiphol.

12-10-2018 13:23:20 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 218

OTindex: 6

Wnplts: Eindhoven

@venzje : Hier kan Schiphol weinig aan doen. Als justitie de signalering niet verlengd, staat er op de computers bij Schiphol niets bijzonders wanneer deze man het land uit wil

12-10-2018 14:20:10 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.364

OTindex: 189

S Wat een rare regel ook om dat voor 3 maanden te doen. Signaleer gewoon tot er expliciet wordt gezegd dat het niet meer nodig is.

12-10-2018 15:22:44 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.828

OTindex: 2.915





OT waar gehakt wordt vallen spaanders. Dit is wel zeer knullig. Het geeft ook gelijk het manke van de enkelband aan.



@DrZiggy : Dan krijg je weer dat iemand 10 jaar geleden een keer gesignaleerd stond, en door een (menselijke) fout, niet verwijderd word. Moet je iemand aan gaan houden zonder dat iemand weet waarom. En eer dat eenmaal uitgezocht is...OT waar gehakt wordt vallen spaanders. Dit is wel zeer knullig. Het geeft ook gelijk het manke van de enkelband aan.

