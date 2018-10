Politie rukt uit voor koude pizza

Een koude pizza heeft voor heel wat commotie gezorgd in een Domino's Pizza-filiaal in Gloucester, Groot-Brittanniƫ. De Britse Fay James had voor haar gezin een pizza, lookbroodjes, kippenvleugels en kipreepjes besteld. Maar tot haar grote verbazing moesten ze een uur wachten op al dat lekkers.



"Bovendien was het allemaal koud toen het eindelijk arriveerde en dat terwijl we maar op acht minuten van het filiaal wonen", zegt de vrouw aan The Mirror. James contacteerde het restaurant, maar kreeg daar geen gehoor. "Mijn man en ik zijn dan samen met de kinderen naar daar gegaan, maar de manager weigerde om met ons te praten. We zijn tot 23 uur gebleven in de hoop dat we ons geld zouden terugkrijgen, maar toen drukte de manager plots op de panic button waardoor de politie opeens voor onze neus stond. Die stond gelukkig aan onze kant en gaf aan dat de manager ons geld gewoon moest teruggeven."

