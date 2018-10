Indiase rangers proberen tijger te vangen met mannenparfum

Een wild dier vangen is geen gemakkelijke klus, daarom gooien Indiase rangers het over een andere boeg. In plaats van verdoving gebruiken ze een mannenparfum van Calvin Klein om een moordlustige tijger te vangen.



Het specifieke geurtje 'Obsession' bevat een synthetische versie van een stof dat civetkatten afscheiden om hun territorium af te bakenen. Bizar genoeg zou het parfum een sterke aantrekkingskracht hebben bij tijgers. Met die kennis in het achterhoofd, proberen rangers uit India om T1, een vrouwelijke tijger van zes jaar, te vangen nadat ze al negen mensen doodbeet in het dorp Pandharkawada.



Het dier is duidelijk niet dom, want zelfs na pogingen met bulldozers, camera's en olifanten slaagde de tijger erin om uit de handen van de rangers te blijven. De bizarre invloed van het parfum werd voor het eerst in 2003 duidelijk. Wetenschappers deden toen enkele experimenten met het geurtje in de New Yorkse zoo.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: