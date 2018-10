Chauffeur (16) richt ravage aan op verlaten industrieterrein

MAARSSEN - Een 16-jarige jongen heeft een flinke ravage aangericht op Industrieterrein Maarssenbroek. Met de auto van de vader van zijn vriendin, ramde hij rond 23.00 uur 's avonds drie geparkeerde voertuigen.



Gewonden vielen er niet op het verlaten parkeerterrein, maar de schade is behoorlijk. Mogelijk moeten medewerkers van de omliggende bedrijven vandaag ook wat meer moeite doen voor hun lunch, want een van de geramde wagens is een snackkar.



Hoe het komt dat de jongen de macht over het stuur kwijtraakte is niet bekend en ook is niet duidelijk of er nog anderen in de auto zaten. De brokkenpiloot ging er na het ongeluk vandoor, maar de politie heeft zijn identiteit achterhaald en is hem komen halen.



"Chauffeur" is in dit geval een volkomen verkeerde benaming in de titel. Hij had geen rijbewijs en kon niet rijden. Chauffeur impliceert iemand die in elk geval kan rijden. "Hufterje", "randdebiel" of "overjarige kleuter" was een betere kwalificatie geweest.

