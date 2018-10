Remy de leeuw eerder aangeboden bij Fries opvangcentrum

TIENHOVEN - Het leeuwenwelpje dat zondag werd gevonden in een weiland bij Tienhoven, is eerder aangeboden bij een opvangcentrum in Friesland.



Een anoniem persoon nam vorige week telefonisch contact op, vertelt de directeur van Stichting Vier Voeters aan De Telegraaf. De opvanglocatie weigerde het dier, omdat het alleen dieren aanneemt met toestemming van de Voedsel- en Warenautoriteit.



Het leeuwtje Remy werd door een hardloper gevonden in een weiland in Westbroek. Het dier wordt momenteel opgevangen bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna en maakt het naar omstandigheden goed.



Volgens De Telegraaf was het dier van een Belg, die het heeft gekregen van een circus in Frankrijk. De Belg zou hebben vermoed dat de politie binnenkort bij hem op de stoep zou staan en daarom wilde hij van het exotische dier af.

Reacties

11-10-2018 14:33:14 stora

Oudgediende



Een opvangcentrum dat weigert dieren op te vangen. Als die Belg dat leeuwenwelpje buiten de poort had gezet dan hadden ze het waarschijnlijk wel opgevangen.

Ik vind het nogal krom.

11-10-2018 15:59:36 Mamsie

Oudgediende



@stora : En het geeft ook aan hoe er met dieren gesold wordt. Treurig.

11-10-2018 16:07:26 BatFish

Oudgediende



@stora : Aan de andere kant - als dat opvangcentrum geen faciliteiten heeft voor een leeuw (niet echt raar) en je hebt alleen een anoniem persoon aan de lijn, dan kan ik me voorstellen dat ze niet meteen zeggen 'kom maar hier met die kat'. Wel zou je verwachten dat ze mensen doorverwijzen, maar misschien hebben ze dat wel gedaan.

11-10-2018 16:25:37 stora

Oudgediende



@BatFish , de leeuw s een welpje. Een minileeuwtje dus. De zou ook opgevangen kunnen worden in bv een hondenkennel tot ze er een goede plek voor hadden gevonden.

11-10-2018 16:47:31 Emmo

Stamgast



@stora : Als de honden dat arme beest niet opvreten.

11-10-2018 16:51:16 stora

Oudgediende



Geen fijne plek voor beesten om te verblijven denk ik zo. @Emmo , in zo'n kennel daar zit een hond vaak alleen in. Gewoon een hok met tralies. Een beetje crimineel zou zich er thuis voelen.Geen fijne plek voor beesten om te verblijven denk ik zo.

11-10-2018 16:56:03 Emmo

Stamgast



@stora : Nee. Ook honden voelen zich meer op hun gemak in een roedel.

11-10-2018 18:27:37 Emmo

Stamgast



@allone : Had ik kunnen zijn. Alleen ga ik niet op jacht en ben geen veulen. Maar voor de rest klopt 't

11-10-2018 18:29:22 stora

Oudgediende



@Emmo :

: Had ik kunnen zijn. Alleen ga ik niet op jacht en ben geen veulen. Maar voor de rest klopt 't Quote @allone : Had ik kunnen zijn. Alleen ga ik niet op jacht en ben geen veulen. Maar voor de rest klopt 't @Emmo , je hebt ook geen baby, maar verder klopt het

