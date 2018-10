Chirurg opereert teddybeer van achtjarige patient

Een Canadese neurochirurg heeft de harten van vele mensen ter wereld veroverd. Zo nam Dokter Daniel McNeely tussen de drukte van het ziekenhuis door, de tijd om de teddybeer van een patiënt te opereren.McNeely is het gewend om elke dag aartsmoeilijke operaties uit te voeren. Maar zijn laatste patiënt was extra bijzonder. Zo kreeg hij van een achtjarige patiënt het verzoek om zijn teddybeer te opereren. De zieke Jackson McKie heeft normaal zijn beer altijd bij zich, maar zijn knuffel was plotseling stuk gegaan. Hij vroeg heel dapper aan de arts of die Little Baby niet kon genezen. "Tegen zo'n verzoek kan ik toch moeilijk nee zeggen", aldus McNeely aan een lokale krant. "De knuffels vormen een belangrijke schakel in het ziekteproces van de kinderen. Ze nemen ze vaak mee als troost, maar het is de eerste keer dat ik er ook eentje moest opereren." Gelukkig voor Jackson viel de schade nog goed mee. De beer had een kleine scheur in zijn onderarm. "We hebben haar voor de zekerheid aan een zuurstofmasker gehangen, maar algemene verdoving was niet nodig. Ze heeft geen kik gegeven." Little Baby herstelde in een mum van tijd en mocht nadien samen met Jackson de operatieruimte verlaten. De kleine jongen was dolblij met de goede afloop, een lichtpuntje in zijn leven. De achtjarige heeft een lange tijd in het ziekenhuis gelegen vanwege hydrocefalie, een abnormale opstapeling van hersenvocht. Maar dankzij de hulp van de dokters in het Health Centre in Halifax, gaat het net zoals met de beer weer veel beter.