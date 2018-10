Indiase luchthavenpolitie moet bozer kijken

Politie op de luchthavens van India heeft de opdracht gekregen minder vaak te glimlachen naar passagiers. Volgens de CISF, de organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op tientallen grote Indiase luchthavens, bestaat het risico dat de agenten hun veiligheidstaak niet serieus genoeg nemen als ze te vriendelijk zijn tegen passagiers.Op een persconferentie zei de CISF dat de organisatie afstapt van het eerdere beleid om de controles zo passagiersvriendelijk mogelijk te doen en zich meer wil richten op de echte kerntaak: veiligheid. "We gaan van uitgebreid glimlachen naar hoognodig glimlachen", noemde een woordvoerder dat.De directeur van de Indiase veiligheidsorganisatie voegde daar na de persconferentie tegen Indiase media aan toe dat de 11 september-aanslagen in de Verenigde Staten volgens hem mede konden gebeuren doordat de luchthavenbeveiliging te veel bezig was om het passagiers naar de zin te maken, waardoor de veiligheid in het geding kon komen.Het is niet de eerste keer dat de Indiase politie een opmerkelijke opdracht krijgt. Zo meldde de BBC eerder dat agenten in de provincie Madhya Pradesh meer betaald kregen als ze hun snor zouden laten staan, omdat ze volgens de leiding dan meer autoriteit uit zouden stralen.